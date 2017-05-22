تدشين المرحلة الأولى من مشروع I City October في مصر

شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، تدشين المرحلة الأولى من مشروع ( I City October)، والذى ينفذ بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف "ماونتن فيو- سيسبان"، على مساحة نحو 500 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بمشاركة المهندس عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو، ومحمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة سيسبان، ومسؤولي وزارة الإسكان.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات، وتشجيع القطاع الخاص الجاد، موجها الشكر لشركة سيسبان السعودية، وللمستثمرين السعوديين بوجه عام.

وأوضح الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع الشركات التي وقعت معها عقود الشراكة في شرم الشيخ، أطلقت عددا من المشروعات منها ( I City ) القاهرة الجديدة، الذي شهد نجاحا كبيرا، وإقبالا غير مسبوق على الحجز، في مراحله المختلفة، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ويستهدف مشروع I City October إقامة تجمع عمراني متكامل الخدمات والأنشطة، وكذا إقامة منطقة خدمية استثمارية لتعزيز الخدمات بمدينة 6 أكتوبر، حيث إن المشروع يضم مناطق سكنية بمستويات متنوعة، ومناطق خدمية تجارية وترفيهية وتعليمية واستثمارية ومناطق خضراء ومفتوحة، وذلك بما يحقق التكامل مع الاستخدامات والمناطق المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 21/5/2015 تم إبرام عقد تطوير الأرض بنظام المشاركة بين الهيئة وتحالف ماونتن فيو- سيسبان" لقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة نحو 500 فدان، لإقامة مشروع 80 % عمراني ، 20 % استخدامات مختلطة، يكون علامة مميزة بالمنطقة والمدينة.