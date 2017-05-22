"الرياض ريت" يستحوذ على أصول عقارية بـ 1.05 مليار ريال

أعلن مجلس إدارة "صندوق الرياض ريت" الموافقة على الاستحواذ على الأصول العقارية التي تم سبق الإعلان عنها وهي كالتالي:

- مجمع فندق كمبينسكي الرياض والذي يحتوي على فندق وقاعة حفلات ومركز أعمال ومنتجع صحي وستة مطاعم وشقق سكنية ومحلات تجزئة.

- مركز ذي ريزدنس ويقع في حي حطين بمدينة الرياض، ويحتوي على فلل فندقية مع نادٍ صحي ومطاعم ومكاتب تنفيذية.

- مركز أُمني ويقع في حي الروضة بمدينة جدة، ويحتوي على مكاتب ومحلات تجزئة وشقق سكنية.

وقرر مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الصندوق لغرض تمويل الاستحواذات بقيمة 1.05 مليار ريـال من خلال طرح حقوق أولوية ومساهمات عينية مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية.

وبين الصندوق في بيان له على "تداول"، أن الزيادة عن طريق إصدار حقوق أولوية تقتصر على ملاك الوحدات المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.

وأضاف أن المساهمات العينية تقتصر على اصدار وحدات لمالكي العقارات، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تاريخ تقديم ملف طلب زيادة رأس المال الى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.