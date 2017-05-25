سحب أراضي الفنانة يسرا وإيناس الدغيدي في مصر

قررت محافظة مطروح شمال غربي مصر فسخ العقود المبرمة مع 28 مشروعا استثماريا لرجال أعمال وفنانين، بينهم يسرا وإيناس الدغيدي، على مساحات تتجاوز 16 مليون متر مربع لعدم الالتزام بالبرنامج الزمني، وتعتزم المحافظة إعادة طرح الأراضي المسحوبة على المستثمرين.

وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح - في بيان أمس - إن الأراضي كانت مخصصة لإقامة 28 مشروعا استثماريا، تم استردادها لعدم التزام أصحابها بتنفيذ شروط التخصيص الصادرة لهم، مشددا على أن أي تواجد على الأراضي بعد سحبها يعتبر تعدياً على أملاك الدولة.

وأضاف أن المساحة التي تم استردادها تبلغ 16.2 مليون متر مربع، بقيمة 7.7 مليار جنيه، تتوزع على مدن العلمين، وسيوة، والضبعة، والحمام، ومرسى مطروح.

وأشار أبوزيد إلى أنه تم وضع مخطط للانتهاء من إزالة جميع التعديات على أراضي الدولة، قبل المدة المحددة من رئيس الجمهورية، مؤكدا شن حملات إزالة يوميا للانتهاء من التعديات بجميع مدن المحافظة.

وكانت الأراضي المسحوبة قد تم إبرام تعاقدات عليها مع شركات استثمارية كبرى، وشخصيات عامة، وفنانين أبرزهم إيناس الدغيدي، يسرا، محمود الجمال، سامى القريني وشركات، الصفا للحفاظ على البيئة، عماد مرقص، محمد كامل عبد المحسن، فايق ستار للتنمية السياحية والعقارية.