143 مليون ريال تكلفة مشروع فندقي لـ"الأندلس العقارية"

أعلنت شركة الأندلس العقارية عن افتتاح وبدء تشغيل الفندق الملاصق للأندلس مول في جدة - المملوك بالكامل للشركة - تحت الاسم التجاري "فندق الأندلس مول ستاي بريدج جدة" بتاريخ 24 مايو 2017.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن ذلك جاء بعد حصولها على تراخيص التشغيل اللازمة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبينة أن الفندق يتكون فندق ستاي بريدج جدة الأندلس مول من 18 دور مقسمة إلى (120) جناحا و(44) غرفة إضافة إلى غرف الاجتماعات والمرافق الترفيهية.

وقالت إن التكلفة الإنشائية للمشروع وصلت إلى 128 مليون ريال، كما بلغت تكاليف تمويل المشروع15 مليون ريال، لتصبح تكلفة إنشاء المشروع مع تكاليف التمويل 143 مليون ريال حتى تاريخ افتتاح الفندق.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا الفندق خلال الربع الثاني من هذا العام حيث سينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج أعمالها لعام 2017 .

وأشارت إلى أنه سيتم إدارة وتشغيل هذا الفندق من قبل مجموعة فنادق إنتركونتنينتال (IHG)، وذلك تحت العلامة التجارية (ستاي بريدج سويتس) ليكون أول فندق يفتتح في المملكة تحت هذه العلامة التجارية.