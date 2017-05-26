145 دعامة لوضع أساسات أعلى برج بالعالم

تفقد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سير العمل في مشروع البرج الجديد في خور دبي، الذي تتولى تطويره شركتي دبي القابضة، وإعمار العقارية، والمرتقب أن يتفوق بارتفاعه على برج خليفة بوسط دبي أعلى برج بالعالم.

واستمع الشيخ محمد بن راشد إلى شرح حول الأعمال الجارية في موقع البرج الذي أطلق أعماله الإنشائية في شهر أكتوبر الماضي، إذ تم الانتهاء من أعمال حفر الأساسات في زمن قياسي، وجرى استخدام أكثر من 145 من الدعامات لوضع الأساسات على عمق 72 متراً لتثبيت الهيكل العملاق للبرج، كما شهد عملية تشذيب الدعامات وإعداد وصلاتها استعداداً لوضع أول الصفائح الهيكلية في الأساسات.

وتم اختبار الأساسات بحمل يزيد على 36 ألف طن، وهو رقم قياسي على مستوى مثل هذه الاختبارات في موقع واحد، وتولت تنفيذ هذه العملية شركة "سوليتناش باشي" المتخصصة بأعمال الأساسات.

ويجري العمل حالياً على الانتهاء من وضع نظام الحماية المهبطية (الكاثودية)، الذي تم استخدامه أيضاً في أعمال أساسات "برج خليفة"، للحماية من أي احتمال للصدأ.