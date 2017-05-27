أبرز 6 مشاريع للتملك الحر في عقارات دبي

شهد العام الجاري إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية في دبي وفق نظام التملك الحر، وتنوعت تلك المشاريع بين الفاخرة والمتوسطة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين. وكانت «إعمار العقارية» أكثر الشركات التي أطلقت مشاريع سكنية وتحديدا في خور دبي بحسب صحيفة البيان. وهذه نظرة على أبرز تلك المشروعات:

1- جزيرة «بلووواترز»

وحدات سكنية في جزيرة «بلووواترز» حاضنة «عين دبي» العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، وتطورها «مراس» قبالة سواحل دبي، تتوزع الشقق على 10 مبان فاخرة تضم 698 وحدة سكنية و4 شقق بينتهاوس و17 تاون هاوس.

2- منازل «نور»

منازل «نور» تطورها «نشاما» في «تاون سكوير» بدبي وتستهدف ذوي الدخل المتوسط وحددت الشركة أسعاراً بدأت من 1.2 مليون درهم مقابل سداد 10% عند الحجز وسداد النسبة ذاتها على 6 دفعات ما بين 2017 و2019 والدفعة الأخيرة 30% في 2019.

3- فيدا دبي مول

شقق فندقية فاخرة في وسط مدينة دبي في برج «فيدا دبي مول» ويتكون من 57 طابقاً تضم 320 شقة ويتميز البرج بمدخل خاص لدبي مول أكبر مركز تسوق في العالم.

4- «أويا ريزيدنس»

«أويا ريزيدنس» تطوره الاتحاد العقارية عبارة عن مبنى أرضي يضم 5 طبقات تحتوي على 269 وحدة سكنية فاخرة بمساحات مختلفة تتنوع بين غرفة وغرفتين وشقق دوبلكس تتكون من غرفتين وثلاث وأربع غرف، ويوفر المشروع لسكانه باقة متنوعة من المرافق التي تضم مسابح خارجية وصالات رياضية وملاعب إسكواش.

5- «النبض»

وحدات سكنية تمثل المرحلة 3 من مشروع النبض ضمن (دبي الجنوب) وبلغ الطلب على المرحلتين الأولى والثانية 200% أعلى من المطروح للبيع بنظام التملك الحر. ووضعت «دبي الجنوب» جدول سداد على دفعات 5% عند الحجز، بالإضافة إلى 4% رسوم التسجيل العقاري، ثم 5% كل 3 أشهر.

6- «اورا»

شقق في برج «عزيزي أورا» تطوره «عزيزي» في «داون تاون جبل علي»، يبلغ عددها 479 شقة بينها 349 استوديو، و87 شقة بغرفة نوم واحدة، و43 شقة بغرفتي نوم. ويمثل المبنى جزءاً من مشروع ضخم مرتقب ضمن منطقة جبل علي داون تاون، يحتوي على 38 مبنى.