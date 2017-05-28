7 مليارات دولار مشاريع "جلف ريليتد" بأبوظبي والرياض

تصل استثمارات شركة "جلف ريليتد"، ذراع التطوير العقاري لـ"جلف كابيتال" إلى نحو 7 مليارات درهم، بواقع 6 مليارات درهم قيمة مشاريع الشركة في القطاع العقاري في أبوظبي، ونحو مليار درهم في السعودية.

وقال الدكتور كريم الصلح المدير التنفيذي المشارك في "جلف ريليتد" والرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال"، إن المحفظة الاستثمارية لشركة جلف ريليتد في الإمارات تتركز في أبوظبي، لاسيما في جزيرة المارية، وتشمل مشروع "الجاليريا مول" والذي تم إنجازه منذ العام 2013، كما تباشر الشركة حاليا في تطوير "المارية سنترال" والمقرر افتتاحه نهاية العام الماضي، بحسب جريدة الاتحاد.

وأضاف أن المحفظة الاستثمارية تضم كذلك تطوير فندق "ذا هوتل"، وهو فندق خمس نجوم يحتوي على 200 غرفة فندقية، إضافة إلى تطوير مجمع "ذا ريزيدنسيز" في "المارية سنترال" والذي يوفر 266 شقة سكنية متطورة الخدمات، ومن المتوقع أن يكتمل كلا المشروعين بحلول العام 2020.

وتابع أن البرج الأول سيضم فندقاً وشققاً فندقية، بينما يحتوي الثاني على شقق سكنية فاخرة، وسيشغل البرجان مساحة 400 ألف قدم مربعة، حيث تدرس الشركة حالياً التفاصيل المتعلقة بالبرج السكني، متوقعاً أن يضم شققاً ذات 3 غرف فأقل.

وفيما يتعلق باستثمارات الشركة في السعودية، أوضح الصلح أن "جلف ريليتد" تعمل على تطوير مجمع "أنتارا" السكني، وهو مجاورة سكنية متطورة للأجانب توفر اختيارات عديدة تناسب العائلات والأفراد في الدرعية، موضحا أن المشروع سيوفر نحو 525 فيلا وتاون هاوس للإيجار.