"بلووم" تبدأ بناء مشروع "سوهو سكوير" بجزيرة السعديات

بدأت شركة بلووم العقارية، أعمال البناء الرئيسة في مشروع سوهو سكوير الكائن بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وقد عيّنت بلووم العقارية شركة الإمارات لينك مالتورو، وهي إحدى مجموعات البناء الرائدة في دولة الإمارات، لتنفيذ الأعمال التطويرية الأساسية في هذا المشروع، بحسب "الخليج" الإماراتية.

ويقع مشروع سوهو سكوير، في جزيرة السعديات بالقرب من جامعة نيويورك أبوظبي، ويضم مساحات سكنية وتجارية مصممة على مستوى عالمي.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة"يأتي تشييد هذا المشروع نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة التي تجاور العديد من الوجهات الثقافية والترفيهية الموجودة في السعديات".

وأكد مهتدي التزم بلووم العقارية بتسليم المشروع في الموعد المحدد مع الحفاظ على أفضل المعايير المتبعة في قطاع البناء والتشييد. مشيراً إلى حرص الشركة على تعزيز مكانتها في سوق العقارات في أبوظبي، من خلال تقديم أفضل المرافق والمنشآت العقارية للمستثمرين وأكثرها طلباً في السوق.