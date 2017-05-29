100 ألف فرصة عمل للسعوديين توفرها مصانع المنازل الجاهزة

تعتزم وزارة الإسكان السعودية توقيع اتفاقيات لإنشاء مصانع متخصصة في بناء الوحدات السكنية بتقنيات حديثة، على أن يتم توطين هذه المصانع بالكامل.

وأكدت الوزارة أنها وقعت عقد إنشاء أول تلك المصانع في الدمام، حيث سيتم تصنيع الوحدات السكنية داخل هذه المصانع، ومن ثم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيب المنزل.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية سيف السويلم في مقابلة مع "العربية" إن الوزارة تطمح إلى تفعيل هذا النوع من البناء ليتلازم مع البناء التقليدي، مؤكداً أن مبادرة التقنية والابتكار تتماشى مع أهداف التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك السكني إلى جانب توفير العرض وتمكين الطلب.

وأوضح السويلم أن شأن هذه المصانع تأمين منتجات بأسعار تتراوح بين 250 ألفاً و700 ألف ريال، حيث تقلل هذه الطريقة من تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بالبناء التقليدي، إلى جانب توفير المدة الزمنية 3 مرات أقل.

ومن إيجابيات هذا التوجه، توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للسعوديين في هذه المصانع خلال السنوات الخمسة المقبلة، كما تحسين القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.