878 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي أمس نحو 878 مليون درهم منها 386 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 492 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن الدائرة سجلت 157 مبايعة منها 61 لأراض بقيمة 254 مليون درهم و96 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 132 مليون درهم.

وتقدمت "اليفرة 2" على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، فمنطقة "الحبية الثالثة" بتسجيلها 8 مبايعات قيمتها 25 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 46 مليون درهم في منطقة "أم سقيم الأولى" تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة "الصفا الثانية".

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة "نخلة جميرا" تلتها مبايعة بـ 4 ملايين درهم في منطقة "مرسى دبي" .

وتصدرت "الخليج التجاري" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 10 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم تلتها منطقة "نخلة جميرا" بتسجيلها تسع مبايعات بمبلغ 30 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة تسجيل رهون بقيمة 492 مليون درهم منها 28 لأراض بمبلغ 417 مليون درهم و48 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 75 مليون درهم كان أهمها في منطقة "الثنية الأولى" بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة "بور سعيد" بقيمة 60 مليون درهم.