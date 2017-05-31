توقعات بأسعار قياسية لعقارات باريس هذا الصيف

أظهر إحصاء حديث أن أسعار العقارات في العاصمة الفرنسية تستعد للارتفاع بشكل قياسي خلال الصيف الجاري مع سعي مشترين، معظمهم بريطانيون، إلى الحصول على شقق في الأحياء الأكثر فخامة في باريس.

ووصف كاتب عدل في باريس عدد المشترين بـ "الخارج عن السيطرة"، إذ تجاوز الطلب العرض، لاسيما للعقارات المنتقاة، مرجعاً ذلك إلى حد ما بالـ Brexit.

ويعد الإيطاليون أكبر المشترين الأجانب للمنازل في باريس بنسبة 17%، الإجمالي، يليهم البريطانيون بنسبة 10%.

وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 5.5%، خلال الربع الأول من العام إلى نحو 8400 يورو للمتر المربع، ومن المتوقع أن تصل إلى 8800 يورو بحلول يوليو.