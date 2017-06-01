"العقارية" تعتزم إنشاء 511 وحدة سكنية بـ538 مليون ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع عقد تنفيذ 511 وحدة سكنية من نماذج الفلل السكنية والدوبلكس في مشروع الشركة "الضاحية" بحي الرمال مع المقاول الشركة العقارية السعودية للتعمير، المملوكة لها بنسبة 60%، بتكلفة إجمالية مقدارها 538.28 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مدة تنفيذ العقد 30 شهراً ابتداء من تاريخ تسليم الموقع، مبينة أنه سيتم تمويل المشروع من خلال البيع على الخارطة.

وقالت إن الأثر لهذا المشروع سيظهر على القوائم المالية ابتداء من الربع الرابع من العام 2017، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.