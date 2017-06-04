فيلات بأقل من 500 ألف ريال ضمن مشاريع الإسكان السعودية

أطلقت وزارة الإسكان السعودية مشروعاً سكنياً جديداً تحت مسمى " ديار الحسا" في الهفوف، ضمن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة لينضم إلى ورشة الإسكان الضخمة التي تشهدها المملكة في إطار برنامج سكني مع توالي الإعلان عن قوائم المستفيدين من الـ280 ألف منتج التي ستوفرها الوزارة هذا العام.

يتميز هذا المشروع بموقعه الحيوي قبالة جامعة الملك فيصل في الإحساء، حيث بات بإمكان السعودي أن يتملك فيلا بأقل من 500 ألف ريال.

تتولى إحدى شركات القطاع الخاص تطوير المشروع على أرض تصل مساحتها إلى 700 ألف متر مربع، وهو يشكل المرحلة الأولى من مشروع أكبر بمساحة 1.5 مليون متر مربع.

ولعل أهم ما في المشروع أن اقتصاديات صُممت لتبدأ الأسعار فيه بأقل من 495 ألف ريال وبقسط شهري يبدأ من 1650 ريالا.

ولقي المشروع إقبالاً منقطع النظير، إذ خلال أيام قليلة تم حجز نصف وحدات المشروع، ما يطمئن الوزارة إلى نجاح النماذج الجديدة الرامية إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بنطاق سعر يتراوح بين 250 ألف ريال و700 ألف، وهذا هو النطاق الذي يتركز فيه معظم الطلب.

برنامج "وافي" ليس إلا واحداً من برامج عديدة ضمن الاستراتيجية الجديدة لتوفير التنوع في المنتجات الإسكانية المدعومة من الدولة، بما يناسب مختلف الاحتياجات ومستويات الدخل، وبما يوفر حلولاً تمويلية تساعد على رفع نسبة التملك إلى 52%.

وتلك أهداف تقع في صلب خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.