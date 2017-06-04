31.5 % تراجع صفقات العقار بالسعودية منذ مطلع 2017

أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر مايو بانخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها بلغت نسبته 31.3%، لتستقر قيمة الصفقات عند 19.9 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات لنفس الشهر من العام الماضي 29.0 مليار ريال "35.8 مليار ريال خلال مايو 2015، ونحو 38.5 مليار ريال خلال مايو 2014".

وشمل الانخفاض السنوي للصفقات كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 21.6 % "استقر عند مستوى 14.3 مليار ريال"، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.7 % "استقر عند 5.6 مليار ريال"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأظهرت مقارنة إجمالي صفقات السوق العقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 مع نفس الفترة من العام الماضي، انخفاضها بنسبة 31.5 %، لتستقر عند 92.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 135.0 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.