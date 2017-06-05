الكويت تعتزم الشروع ببناء 198 ألف وحدة سكنية حتى 2025

قال مسؤول كويتي إن بلاده تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024-2025 للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وقال مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم ناصر الناشي إن 60 ألف وحدة من هذه الوحدات بدأ العمل فيها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2019-2020 بينما سيكون باقي الوحدات 138 ألف وحدة ضمن الخطة العاشرة من 2020-2021 إلى 2024-2025.

وأوضح الناشي أن المشاريع ستقام على "المواقع المخصصة من بلدية الكويت وتحت إمرة المؤسسة ودخلت في الحصة العينية لها والتي تسعى المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها".

مصادر التمويل

ورفض الناشي إعطاء تقديرات للتكلفة المالية لهذه المشاريع، لكنه شدد على أن التمويل لن يكون من الحكومة وحدها بل سيشمل البنوك المحلية والأجنبية من خلال جلب شركات القطاع الخاص للعمل كشريك لتوفير السكن للمواطنين.

وتسعى الحكومة لزيادة إشراك القطاع الخاص ولاسيما في السنوات الأخيرة مع تراجع أسعار النفط وذلك بسبب الكلفة العالية لمثل هذه المشاريع ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.

وفي مارس الماضي، طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية فرصا استثمارية على شركات القطاع الخاص في مشاريع يبلغ إجمالي مساحتها نحو 2.5 مليون متر مربع بمدينتين سكنيتين جديدتين خارج العاصمة.

خيارات

تشمل الوحدات الجديدة 3 خيارات للمواطنين أولها القسيمة السكنية وهي قطعة أرض تدور عادة بين 300 و500 متر مربع في منطقة مكتملة المرافق والخدمات والبنية الأساسية مصحوبة بقرض سكني ميسر من بنك الائتمان الكويتي الحكومي بمقدار 70 ألف دينار (230 ألف دولار) ومواد بناء مدعمة بنحو 30 ألف دينار.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في حصول المواطن على بيت مكتمل المرافق من الحكومة والخيار الثالث هو الحصول على شقة سكنية في منطقة مميزة وتكون عادة ذات إطلالة بحرية.



وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الحكومة من وتيرة بناء الوحدات السكنية حيث تمكنت من تسليم 12 ألف وحدة سنويا في الأعوام الثلاثة الماضية بما يفوق الطلب السنوي البالغ نحو 8 آلاف وحدة.

وقال الناشي إن المؤسسة تسعى لمواصلة توزيع 12 ألف وحدة سنويا حتى تتمكن من تقليص قائمة الانتظار التي وصلت حاليا إلى 90 ألف طلب وهو ما يظل أفضل كثيرا من السنوات الماضية حيث وصلت الأعداد إلى 110 آلاف طلب في 2013.

وتبلغ الميزانية التقديرية للمؤسسة العامة لرعاية السكنية بالكويت 370 مليون دينار في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 31 مارس المقبل.