الإسكان السعودية: رسوم الأراضي قد تشمل الشوارع التجارية

كشفت وزارة الإسكان #السعودية أن المرحلة الثانية من #رسوم_الأراضي البيضاء لن تبدأ قبل عام 2020، ملمحة إلى إمكان شمول الشوارع التجارية بالرسوم قريباً.

وقال مشرف برنامج #الرسوم_البيضاء في وزارة الإسكان، محمد المديهيم، خلال عرض طريقة حساب رسوم الأراضي البيضاء على الإعلاميين أمس: "المرحلة الثانية من الرسوم قد تبدأ من 2020، وليس قبلها، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى التي هي مختصة بمساحات 10 آلاف متر فأعلى، فيما تمنح الوزارة ضعف السعة الاستيعابية لكل المطورين المسجلين في برنامج إتمام"، بحسب صحيفة "الحياة".

وأكد أن الوزارة لم تتأخر في فرض رسوم #الأراضي_البيضاء، مشدداً على أنها لا تنوي أن تكون صانعة للسوق أو أن تتحكم في الأسعار العقارية.

وأضاف: "إن بيع الأرض لا يغني عن دفع من صدرت عليه الفاتورة"، موضحاً أن "أسعار الأراضي قد تختلف، فبعض الأراضي قد تصل أسعارها إلى ملايين الريالات، وأراضٍ قد تصل قيمتها إلى 120 ريالاً، ورسمها 3 ريالات فقط".