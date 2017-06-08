13 مليار درهم استثمارات النساء في عقارات دبي بـ5 أشهر

كشف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن القيمة الإجمالية لاستثمارات النساء في السوق العقاري المحلي في الإمارة سجلت أكثر من 13 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2017، حسب بيانات إدارة الدراسات والبحوث العقارية" التابعة للدائرة.

وأضاف بن مجرن أن 5561 امرأة أقدمت على إنجاز 6514 إجراءً منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ولفت إلى أن توجه النساء للاستثمار العقاري في دبي يعزى إلى ما توفره المدينة من فرص استثمارية مجدية، إضافة إلى توافر المناخ الاستثماري الآمن.

وقال "يمتاز السوق العقاري المحلي في دبي بالنمو المستدام الذي ينبغ أساساً من التنوع الموجه لمختلف شرائح المستثمرين".