مزايا تعلن تسليم 2300 وحدة سكنية بـ "كيو بوينت"

أعلنت شركة المزايا القابضة عن انتهاء الأعمال الإنشائية في مشروع "كيو بوينت" المخصص للإسكان المتوسط، والكائن في منطقة الليوان بدبي لاند، وقد تم تسليم 2300 وحدة سكنية لملاكها الجدد، في حين بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع "كيو لاين" الجديد في دبي لاند نحو 50% والمتضمن 253 وحدة سكنية، وجاري العمل على إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني الموضوع للتسليم مطلع العام 2018، وذلك بعد أن تمت وبنجاح المرحلة الأولى وتم بيعها وتسليمها بالكامل.

وكانت المزايا القابضة قد نجحت في تقديم مشروع كيو بوينت كواحد من أهم المشاريع العقارية المخصصة للإسكان المتوسط في دبي منذ سنوات، وتواصلت عمليات التطوير منذ ذلك الوقت ولمراحل متعاقبة من المشروع في ظل الإقبال الكبير الذي حظي به المشروع من قبل الباحثين عن مسكن ملائم في دبي ضمن أسعار تنافسية، أو حتى لمن يبحثون عن فرص استثمارية واعدة، الامر الذي دفع الشركة لتطوير سلسلة كاملة من هذا المشروع تضمنت كيو لاين وكيو زون، ليصل إجمالي عدد الشقق في هذه المشاريع إلى ما يقارب 5000 شقة سكنية.

أما مشروع كيو لاين، فيتضمن تطوير 4 مباني سكنية، بإجمالي 482 وحدة سكنية، مكونة من وحدات سكنية عصرية متعددة المساحات (ستوديو أو غرفة نوم واحدة أو غرفتين)، وجاري أعمال الانشاءات بحسب الإطار الزمني الموضوع، حيث تم بيع وتسليم المرحلة الاولى والمؤلفة من 229 وحدة سكنية، وجاري العمل على المرحلة الثانية للتسليم مطلع العام 2018.

قال المهندس إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن فخورون بهذا الإنجاز، فقد أصبحت شركة المزايا اليوم أحد أهم المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وبخاصة ضمن قطاع الإسكان المتوسط، والذي يعكس رؤيتنا التي وضعها مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في ضرورة تقديم منتج عقاري ضمن أسعار تنافسية ومواصفات بناء جيدة في إمارة دبي في الوقت الذي تركزت فيه غالبية المشاريع العقارية على فئة العقار الفاخر".

وأكد الصقعبي على أن المزايا نجحت في تكوين مجمع سكني متكامل، ببنية تحتية عصرية، تلبي احتياجات العديد من شرائح المجتمع، وتعزز من مفهوم مشاريع الإسكان المتوسط، والحاجة الملحة لوجود مثل هذه المشاريع وبخاصة في المجتمعات ذات الاقتصادات القوية والدخول المرتفعة، وبما يعمل على موازنة كفتي العرض والطلب بالشكل الذي يلبي كافة التطلعات ومختلف مستويات الدخول.

من جهته قال خالد عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة المزايا العقارية منطقة حرة - دبي، أن الشركة أطلقت مؤخراً الحملة التسويقية الرمضانية لمشاريع "كيو بوينت" و"كيو لاين" في منطقة الليوان بدبي لاند، والذي خصصت فيه العديد من المزايا للمشترين خلال الشهر الفضيل، حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية المشمولة في العرض من 670 الف درهم إماراتي، بدفعة أولى تبلغ 10%، إلى جانب إعفاء المشتري من رسوم التسجيل البالغة 4% من قيمة العقار، والإعفاء من رسوم الخدمات لأول سنتين.

يذكر أن مشروعي كيو بوينت وكيو لاين يحتلان موقعاً مميزاً في دبي لاند، الكائن على تقاطع شارعي محمد بن زايد والعين، أي بمسافة لا تزيد عن 20 دقيقة عن كل من مطار دبي الدولي، ومركز دبي المالي العالمي، ووسط المدينة – برج خليفة، ويقدم عوائد تأجيرية بما يعادل 9% سنوياً. كما يحظى المشروع بمستقبل واعد بعد انتهاء كامل الاعمال الانشائية فيه واكتمال خدمات البنية التحتية التكميلية الجاري العمل عليها، كزينة الشوارع والبحيرات والمساحات الخضراء.