السعودية.. 375 مليار ريال لدعم بناء مليون وحدة سكنية

كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية في سوق الإسكان السعودي إلى 375 مليار ريال، وذلك في ظل الفرص الكبيرة والتوسع في الشراكات الخارجية لبناء 300 ألف وحدة سكنية.

وأكد تقرير "انترناشيونال بوليسي دايجست" وجود وفرة حاليًّا في الأراضى والوحدات السكنية، وبرامج التمويل المختلفة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بنسبة 10% وفقًا لمؤشر مصلحة الإحصاءات عن الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

ونقل التقرير عن ماجد الحقيل وزير الإسكان قوله: "وجود حاجة لـ1.5 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، وإن الوزارة تعمل على توفير مليون وحدة منها خلال هذه الفترة".

وقدر التقرير حجم العجز السنوي بما يتراوح بين 100 - 200 ألف وحدة سنويًّا، منوِّهًا بدعم ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لإطلاق برنامج قوي لبناء وشراء المساكن للمواطنين.

وأشاد البرنامج بدور الوزارة في العمل على تخطي البيروقراطية، ودعم الشفافية في حل أزمة الإسكان لاسيما على صعيد زيادة الإنتاجية ودعم المنتج المحلي والتوسع في تقنيات البناء السريع، مع الجودة من أجل خفض التكاليف.

وأشار التقرير إلى التوسع في الشراكات الخارجية من أجل بناء 300 ألف وحدة سكنية، وإنشاء الشركة الوطنية القابضة للإسكان كذراع حكومية للمساعدة في إنشاء المساكن.