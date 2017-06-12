إطلاق أول صندوق استثماري عقاري بقطاع الضيافة بالمنطقة

أطلقت شركة "فايف القابضة" للتطوير العقاري والضيافة "سكاي القابضة" ومقرها دبي، أمس صندوقاً استثمارياً عقارياً بقيمة 2.1 مليار درهم أي نحو 570 مليون دولار، وهو أول صندوق استثماري عقاري يركز على قطاع الضيافة في المنطقة، وأكبرها حجماً في المنطقة حتى اليوم.

ويعمل صندوق الاستثمار العقاري الجديد تحت إشراف سوق أبوظبي العالمي و"سلطة تنظيم الخدمات المالية".

ويتضمن مشروع "فايسروي نخلة جميرا" في دبي الذي طورته الشركة بقيمة 4.3 مليار درهم أي 1.17 مليار دولار، وجميع مشاريع المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايف القابضة كبير مولشنداني، في تصريح صحافي، إن الشركة تتطلع إلى طرق جديدة للابتكار حرصاً منها على توفير سبل أوسع أمام المستثمرين للاستفادة من أموالهم.

ولفت إلى أن امتلاك أسهم في صناديق الاستثمار العقاري بدلاً من الاحتفاظ بحصة في الأصول المادية يتيح للمستثمرين الشراء والبيع بتكلفة أقل وبمرونة أكبر.