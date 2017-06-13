تداول عقارات دبي يقفز لـ 1.2 مليار درهم

قفزت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي إلى 1.2 مليار درهم، منها 552 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات ونحو 627 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات عن يوم أمس، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت 174 مبايعة منها 31 لأراض بقيمة 314 مليون درهم و143 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 238 مليون درهم، بحسب صحيفة البيان.

وتقدمت "معيصم الأول" على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 175 مليون درهم فمنطقة "الثنية الخامسة" بتسجيلها مبايعتين قيمتهما أربعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 56 مليون درهم في منطقة "مردف" تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة "معيصم الأول".