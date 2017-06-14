السعودية.. 8 أشخاص فقط سددوا رسوم أراضيهم البيضاء

قال المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المستشار محمد المديهيم إن 8 من ملاك الأراضي دفعوا فواتيرهم على أراضيهم باكراً في الرياض وجدة، بواقع 4 فواتير لكل مدينة.

وقال المديهيم إن الوزارة تعمل على إصدار الفواتير في شكل متطابق، وبعد الانتهاء من الأعمال الداخلية التي تقوم فيها لتطبيق الرسوم على هذه الأراضي، في شكل نظامي.

وعلمت صحيفة "الحياة" أن 8 أشخاص فقط سددوا فواتير رسوم الأراضي البيضاء في المملكة، 4 منهم في الرياض والأربعة الآخرون في جدة، وسط إصدار مئات من الفواتير في الفترة الماضية، فيما لا تزال عملية تسجيل الأراضي البيضاء في مكة المكرمة جارية، وبلغت حتى الآن نحو 5 ملايين متر مربع.

كما أكد المديهيم أن البرنامج بدأ تسجيل الأراضي في مكة المكرمة، وبلغ عدد الأراضي المسجلة حتى الآن نحو 5 ملايين متر مربع في العاصمة المقدسة، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم في آخر أيام تسجيل الأراضي بها.

ويعمل البرنامج على تنفيذ آليات معقدة، لتحديد النطاق السعري للأراضي المشمولة بالنظام، بالتعاون مع وزارة العدل عبر المؤشرات التي فيها، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عبر برنامج الأطلس العلمي.

وأصدرت وزارة الإسكان فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الدمام، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقويم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر، انتهت بتاريخ 13-3-1438هـ، وتحديد الخاضعة منها للنظام.