كيف أصبح تملك السكن ممكناً لكافة السعوديين؟

منهجية جديدة اعتمدتها وزارة الإسكان السعودية، لجعل تملك المسكن متاحاً للمواطنين على اختلاف مستويات دخلهم، من خلال الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص في توفير المنتجات الإسكانية بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال.

وقد غيرت هذه الاستراتيجية نظرة الأسر لاقتناء المنازل، حيث كان يعتقد البعض أن شراء البيت فوق طاقتهم، ويقفون عاجزين أمام الفجوة بين بيت الأحلام الذي يرغبون به والبيت الذي يحتاجونه فعلاً.

وهكذا، ببساطة، تراكمت قوائم المستحقين لدى وزارة الإسكان السعودية على مدى السنين، فيما الفجوة تكبر بين الرغبات والاحتياجات الفعلية.

ولكنَّ إدارة ملف الإسكان تغيرتْ بشكل جذري في رؤية 2030، والتي بدأت فعليا مطلع العام الحالي.

وقد نقلت الشراكة مع القطاعِ الخاص وزارة الإسكان من دور المنفذ إلى المراقب والمنظمِ للسوق، وذلك من شأنه تنفيذ المزيد من المشاريع السكنية في وقت أسرع ورفع مساهمة القطاعِ العقاري في الناتج المحلي.

وتمثلت شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في عدد من المحاور من بينها البناء على أراضي الوزارة، والبناء على أراضي المطورين العقاريين، وتطوير البنية التحتية للأراضي التي تخضع لبرنامج "رسوم الأراضي البيضاء".

إضافة إلى برنامج وافٍ للبيع على الخارطة، الذي يضمن تسويق المنتج السكني للمطورين العقاريين، وأخيراً إنشاء مركز خدمات المطورين "إتمام" الذي يتيح إصدار اعتماد المخططات السكنية في مدة لا تتجاوز 120 يوماً.

كلمةُ السرِ لحل معضلة الإسكان هي تفاصيل نقاط الأولوية، والتي تعكس منهجية جديدة لتسليم المنتج السكني للمواطن، الذي يبدأُ بحصد نقاط الأولوية حسب معيار عدد أفراد أسرته وأسبقية الطلب، ثم معيار الحالة المالية للأسرة وعمر المتقدم وحالته الصحية، فيما تعد الحالة الاجتماعية من المعايير الأكثر احتساباً في عدد النقاط.

وبعد ذلك تطرح أمام الأسر المستفيدة المنتجات السكنية ومنها الوحدات السكنية التي تتراوح أسعارها بين 250 ألفاً و700 ألف ريال، بمساحات تبدأ بـ200 متر مربع فأكثر، لتناسب جميع شرائح المتقدمين للحصول على السكن.

وهذه الشراكات مع القطاع الخاص تسمح بالقول إن تملك السكن سيصبح متاحا للجميع في فترة وجيزة.