وزارة الإسكان: حريصون على معالجة كافة مشاكل القطاع

أكد وزير الإسكان السعودي المهندس ماجد الحقيل، الحرص على معالجة جميع المشاكل المتعلقة بقطاع الإسكان، الأمر الذي أدى إلى كثرة البرامج والمبادرات وتنوعها لخدمة جميع الشرائح.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وزارة الإسكان تحت عنوان استدامة موارد الإسكان التنموي.

وأوضح الحقيل أن أصحاب الدخل المحدود شريحة مهمة لخطط وبرامج وزارة الإسكان السعودية.

وأكد أن الإنفاق الحكومي سيستمر في دعم مواطني شريحة الدخل المحدود.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تحرص على معالجة مشاكل الإسكان وأولت لهذا الموضوع اهتماما كبيرا، وقد نتج عن ذلك عدة برامج، بعضها تحقق وبعضها في الطريق.

وقال الحقيل "كنا حريصين على أن تحل مشاكل الجزء الأكبر من قوائم الانتظار وهي تشكل ما بين 60 إلى 70%، من هذه القوائم، وهم الذين يعملون ولديهم دخل، فيما يواجهون عوائق في التمويل أو ايجاد المنتجات المناسبة، كما تم التركيز على التسهيل على المستثمرين من حفظ حقوقهم والاستثمار، وهناك تسهيل في الحصول على التمويل سواء من المصارف أو شركات التمويل العقاري بهدف محاولة تقليل المخاطر".