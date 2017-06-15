"الإسكان" تطرح 20 ألف منتج ضمن حملة "سكني" اليوم

تعلن وزارة الإسكان السعودية مساء اليوم الدفعة الخامسة التي تضم أكثر من 20 ألف منتج سكني، منها 7700 منتج تمويلي، وعدد 7300 أرض سكنية مطورة ضمن الدفعة الخامسة من برنامج "سكني"، التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري وتضم 280 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق ومدن المملكة.

ويأتي إعلان وزارة الإسكان مساء اليوم عن الدفعة الجديدة، ضمن التزامها بإعلان المستحقين منتصف كل شهر ميلادي، حيث طرحت خلال الدفعات الأربع السابقة 72.960 ألف منتج سكني وتمويلي، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وكانت "الإسكان" قد دفعت بعدد 20.585 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الرابعة من برنامج "سكني"، بينها 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و6611 أرضاً بدون مقابل مالي، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة "وافي" بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، و190 وحدة سكنية جاهزة.

وشملت المنتجات السكنية والتمويلية جميع مناطق المملكة، إذ جاءت منطقة الرياض بعدد 1911 تمويلاً مدعوماً و245 أرضاً و121 وحدة سكنية جاهزة و700 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ومكة المكرمة 1366 تمويلاً مدعوماً و153 أرضاً، والمدينة المنورة 551 تمويلاً مدعوماً، والقصيم 714 تمويلاً مدعوماً، و147 أرضاً و69 وحدة سكنية جاهزة، والمنطقة الشرقية 1007 تمويلات مدعومة و2400 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي".

أمّا عسير فجاءت بعدد 692 تمويلاً مدعوماً و1752 أرضاً و1500 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، وتبوك 322 تمويلاً مدعوماً و1400 ضمن برنامج "وافي"، وحائل 324 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 181 تمويلاً مدعوماً، وجازان 90 تمويلاً مدعوماً و4054 أرضاً و84 وحدة سكنية ضمن برنامج "وافي"، ونجران بعدد 187 تمويلاً مدعوماً، والباحة 187 تمويلاً مدعوماً و260 أرضاً، والجوف 168 تمويلاً مدعوماً.