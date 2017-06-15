"دبي للعقارات" تدشن أول مرسى ضمن مشروع"الخليج التجاري"

دشنت دبي للعقارات أول مرسى في مشروع مراسي الخليج التجاري الجديد، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس.

ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المرسى في الربع الثالث من عام 2017، وستضم 157 رصيفاً بأحجام تتفاوت بين 8 أمتار و35 متراً وسيتم تجهيزها بجميع المرافق الأساسية التي يحتاجها مالكو القوارب وفق أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك مياه الشرب وإمدادات الطاقة والصرف الصحي والمجاري.

وأطلقت دبي القابضة ومجموعة دبي للعقارات في مايو 2016 مشروع مراسي الخليج التجاري، الذي تبلغ قيمته مليار درهم، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية، وأحد أبرز المشاريع المرتقبة لدبي للعقارات، حيث يقدم أول وجهة لليخوت والمنازل والمطاعم العائمة في المنطقة، بحسب صحيفة "الاتحاد".

ويمتد مشروع مراسي الخليج التجاري على طول قناة دبي المائية، ويتكون من 3 مناطق رئيسة، هي المرسى والمتنزه والرصيف المائي الذي يستوعب بشكل إجمالي 800 قارب، ما يجعله أول وجهة متخصصة لليخوت في المنطقة.

وسيتم إنشاء مراسي الخليج التجاري باستخدام تقنية سيفلكس المتطورة، مما يجعله أحد أوائل المراسي في دولة الإمارات التي تستخدم هذه التقنية المبتكرة والصديقة للبيئة، وتضمن هذه التقنية رسواً آمناً للقوارب حتى في أسوأ الأحوال الجوية، حيث يقوم هذا النظام المستقر وآمن وذاتي التنظيم بالارتفاع والانخفاض على نحو سلس مع تغير منسوب المياه.