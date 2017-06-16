مجموعة شوبا تطلق المرحلة الثالثة من "هارتلاند غرينز"

كشفت مجموعة شوبا، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري بالمنطقة، عن اطلاق هارتلاند افلكس التي تضم أبنية سكنية جديدة في المرحلة الثالثة من هارتلاند غرينز على قناة دبي المائية في مدينة محمد بن راشد ال مكتوم.

وتنضم هارتلاند افلكس الى المشاريع السكنية الأخرة في "شوبا هارتلاند" التي تتميز بالجودة والتصميم العمراني الحديث لتتبع الشكل العمراني الفخم الذي تم إنجازه في المرحلة الأولى والثانية من مجمع الشقق السكنية في "هارتلاند غرينز". وستضم هارتلاند أفلكس أبنية متوسطة الارتفاع مؤلفة من طابقين أرضي و12 طوابق علوية وتحتوي على وحدات سكنية متنوعة من استديوهات وشقق متوسطة وكبيرة الحجم تتراوح مساحتهم بين 468 للاستديو و 700 لشقق الغرف النوم الواحدة وصولا إلى 1378 قدم مربع للشقق الأكبر حجما. وتتميز الأبنية الجديدة بالاطلالة المباشرة على قناة دبي المائية الجديدة وتحيطها غابات خضراء بمساحة 2.4 مليون قدم مربع ومجمع ضخم من الفلل الفخمة.

وصرح بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: " لدينا أكثر من أربعة عقود من الخبرة في مجال التطوير العقاري ونلتزم دوما بتوفير أفضل سبل الراحة والحياة الحضرية في مشاريع سكنية عصرية بالقرب من وسط المدن نجعلها في متناول المستثمرين والسكان الذين يبحثون عن كافة سبل الراحة. وتمثل شوبا هارتلاند حاليا أبرز المشاريع السكنية الضخمة في قلب دبي التي تلبي هذه الأهداف ويقدم مشروعنا الجديد هارتلاند أفلكس في المرحلة الثالثة لمشاريع الشقق السكنية مدخلاً مهما لتلبية رغبات المستثمرين والباحثين على سكن في وسط المدينة باستثمار مادي أقل ولكن بعائد قيم من دون التأثير على جودة المساكن وفخامتها العمرانية. ويقدم هذا المشروع خدمات اضافية جديدة مقارنة مع ما تم انجازه في المرحلة الاولى والثانية من المجمع السكني"

وتقدم المرحلة الثالثة من "شوبا هارتلاند غرينز" نمط حياة مختلف ومناسب لكافة الساكنين بالاضافة إلى وجود مرافق ترفيهية وخدماتية متكاملة منها برك السباحة ومسار خاص للركض ومنطقة اللعب للأطفال وصالة رياضة خارجية وحدائق خضراء شاسعة. كما أن هناك العديد من المحلات التجارية وحدائق خاصة بالشقق السكنية في الطوابق الارضية للأبنية.