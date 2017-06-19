اتفاق مع مجموعة بن سعيدان لبناء 744 وحدة ضمن برنامج سكني

وقعت مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان العقارية السعودية اتفاقية تطويرٍ عقاري مع وزارة الإسكان، تهدف إلى تنفيذ بناء 744 وحدة سكنية في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، ضمن الدفعة الخامسة من برنامج "سكني" والتي شملت اتفاقية بناء الآف من الوحدات السكنية مع شركات خاصة في عدة مناطق بالمملكة، بحضور وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

، ووقعها كل من أحمد مندورة المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان، وسلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان القابضة، بحسب صحيفة "الرياض".

ويعد مشروع بناء الوحدات السكنية في محافظة عنيزة وفقاً لأحدث التصاميم وأعلى المواصفات في الجودة، عبر وحدات سكنية مفصولة "دوبلكس" مساحات الأراضي تبدأ من 250 متراً وأسعارها حوالي 500 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، وستكون هذه الوحدات مخصصة للمستحقين وفقاً لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.