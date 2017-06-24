ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بأميركا في مايو

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في مايو وزاد متوسط سعر البيع إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى أن سوق الإسكان تستعيد الزخم.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 2.9 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 610 آلاف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر أبريل بالزيادة إلى 593 ألف وحدة من 569 ألف وحدة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة التي تشكل نحو عشرة بالمئة من إجمالي مبيعات المنازل 5.4 بالمئة إلى وتيرة تبلغ 597 ألف وحدة الشهر الماضي. وارتفعت المبيعات على أساس سنوي 8.9 بالمئة في مايو/ أيار.

تتلقى سوق الإسكان دعماً من استمرار النمو القوي لفرص العمل. وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 16 عاماً ليسجل 4.3 بالمئة في مايو/ أيار وما زالت أسعار الرهن العقاري مواتية بالمعايير التاريخية.

وارتفع متوسط سعر المنزل إلى مستوى قياسي عند 345 ألفا و800 دولار في مايو أيار من 310 آلاف و200 دولار في الشهر السابق.