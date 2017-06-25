دبي: 25 % زيادة بالنشاط العقاري بالربع الأول

أكد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على مكانة الإمارة كوجهة آمنة بالنسبة للمستثمرين.

وقال المسؤول الإماراتي إن هناك زيادة بنسبة 25% في إجمالي نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من هذا العام، و"نحن نواصل جهودنا لتحفيز التنمية من خلال توفير بيئة عقارية مستدامة من شأنها أن تجذب ثقة المستثمرين في السوق".

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة الخليج، عن بن مجرن خلال مشاركته في "منتدى العقارات الدولي" الذي شهد حضور مجموعة من كبار المطورين العقاريين من جميع أنحاء الإمارات.

واعتبر بن مجرن المنتدى منبراً جيداً لتبادل المعرفة وتبادل وجهات النظر والنقاشات العميقة حول المخاوف التي تواجه المطورين العقاريين والبائعين والمشترين.

وعبر عن أمله في أن يكون هذا الحدث الأول من بين العديد من الفعاليات التي ستعقد بانتظام للسعي نحو المزيد من التفاهم والتعاون في المجتمع العقاري من أجل تطوير قطاع العقارات وجذب المستثمرين والمطورين في دبي.