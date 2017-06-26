6.1 مليار درهم صفقات عقارية في دبي خلال رمضان

بلغت قيمة الصفقات العقارية في دبي خلال شهر رمضان المبارك العام الجاري 2017 أكثر من 6.1 مليار درهم طبقاً لتصريحات سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك.

وأوضح بن مجرن أن ثقة المستثمرين والراغبين في تملك العقارات في تزايد مستمر. وقال بن مجرن: إن المستثمرين ضخوا أكثر من 6.1 مليار درهم في شهر رمضان هذا العام، ولو أحصينا إجمالي ما أنفقوه على شراء العقارات في أشهر رمضان المبارك فقط خلال السنوات الخمس الماضية (ما بين 2012 – 2017) فإن الرقم يصل إلى 50 مليار درهم تقريبا.

وطبقاً لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي، فإن عدد الأراضي التي اشتراها المستثمرون في شهر رمضان المبارك 2017 بلغت 561 قطعة أرض بقيمة 3.1 مليار درهم، بينما اشتروا 246 مبنى متعدد الطبقات وفللا سكنية بقيمة 533 مليون درهم، في حين بلغ عدد صفقات شراء الشقق السكنية والتجارية التي أبرمها مستثمرون من جميع الجنسيات 1963 وحدة بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار درهم تقريبا.