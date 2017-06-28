422 مليون درهم تصرفات العقار اليومية في دبي

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي اليوم 422 مليون درهم منها 132 مليون درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات ونحو 290 مليون درهم عمليات رهن عقارية.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن الدائرة سجلت اليوم 117 مبايعة منها 32 لأراضٍ بقيمة 46 مليون درهم و85 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 86 مليون درهم.

وتقدمت "اليفرة 2" على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم فمنطقة "اليفرة 3" بتسجيلها ثماني مبايعات قيمتها 11 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ أربعة ملايين درهم في منطقة "وادي الصفا 6" تلتها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة "ند حصة".