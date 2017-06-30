734 مليون درهم حجم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو 734 مليون درهم، خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المنتهي أمس، ولم تشهد تسجيل أي تصرفات خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء التي صادفت العطلة الرسمية للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وشهدت الدائرة تسجيل 189 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 148 مليون درهم، و146 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 169 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة المزهر الأولى.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في ند حصة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل، وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 417 مليون درهم، منها 33 رهن أراضٍ بقيمة 345 مليون درهم، و48 رهن فلل وشقق بقيمة 72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 103 ملايين درهم، وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 48 مليون درهم.