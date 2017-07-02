مصر تترقب أضخم طرح لأراضي القرعة للمواطنين والاستثمار

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر مصطفى مدبولي، أنه سيتم الإفصاح الأسبوع المقبل عن أضخم طرح لأراضي القرعة للمواطنين، وأراضي الاستثمار والخدمات بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة التفاصيل النهائية للأراضي التي سيتم طرحها، حيث أكد مدبولي ضرورة وجود مواعيد محددة، وبرنامج زمني للانتهاء من توصيل المرافق لعدد من الأراضي التي سيتم طرحها وفي مراحل توصيل المرافق لها حالياً، وأن يُوقع رئيس كل جهاز مدينة على خطة تسليم محددة للأراضي كاملة المرافق.



وأعلن مدبولي أنه سيتم طرح ما يزيد على 28 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية اليدوية للمواطنين، بمختلف شرائحهم، منها قطع أراض صغيرة "أراضي الإسكان الاجتماعي"، بمدن: بدر، العبور، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، ومدن الصعيد الجديدة.

إضافة إلى طرح أراضى الإسكان المتميز، بمدن: 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، والمدن الجديدة بالصعيد. كما سيتم طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، السادات، بني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة.



وأوضح مدبولي أنه سيتم الإعلان عن عدد ضخم من الأراضي الاستثمارية (التنمية العمرانية المتكاملة) منها نحو 55 قطعة بنظام البيع ونحو 9 قطع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بخلاف الإعلان عن بيع نحو 10 قطع أخري بنظام المظاريف المغلقة، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً طرح ما يزيد على 220 قطعة أرض خدمات، وكلف الوزير بطرح أراضي امتداد مدينة الشيخ زايد في الإعلان المقبل للمستثمرين.



وأكد وزير الإسكان أن سياسة طرح الأراضي تحقق أكثر من هدف، أولها تحقيق رغبة المصريين في تملك الأراضي، وثانيها العمل علي زيادة المعروض من الأراضي، ومنع المضاربة والمتاجرة بها.

أّمّا الهدف الثالث فيتمثل في تحقيق التنمية المطلوبة عبر المساهمة في إنشاء وتعمير هذه الأراضي، كما توفير فرص عمل من هذه المشروعات التي يتم إنشاؤها خاصة أن قطاع التشييد والبناء هو أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل.