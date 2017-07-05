"التمويل المدعوم".. برنامج لتوفير المساكن بالسعودية

بدأت وزارة الإسكان السعودية بتطبيق التمويل الدعوم، وهو أحد برامجها لمساعدة المقترضين في الحصول على القرض أولا، والتخفيف من عبئه ثانيا.

وسرّعت وزارة الإسكان الخطى نحو تحقيق هدفها المتمثل بتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي قبل نهاية 2017، فحتى اليوم بلغ عدد المستفيدين 99 ألف أسرة، منهم نحو 60 ألفا و500 استفادوا من الوحدات السكنية والأراضي، و38 ألفا استفادوا من المنتجات التمويلية عن طريق صندوق التنمية العقاري.

ويهدف الصندوق إلى تقليص فترة الانتظار الطويلة للحصول على التمويل من أكثر من 10 سنوات إلى حد أقصاه 5 سنوات، وذلك عن طريق خدمة 500 ألف مستفيد هم الآن على قوائم الانتظار خلال موعد أقصاه 5 سنوات.

وتقديم التمويل المدعوم الذي يشمل تمويل البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة. لننتقل إلى آلية التمويل المدعوم، وهي آلية بسيطة وليست معقدة، فلو كنت على قائمة الانتظار وجاء دورك للحصول على قرض بقيمة 500 ألف ريال مثلاً لشراء وحدة سكنية جاهزة من البنك الذي تحول إليه ملفُك، فعليك أولا أن تعرف إذا ما كنت مستحقا للدعم أو لا.

والحسبة بسيطة عن طريق حاسبة الدعم على موقع صندوق التنمية العقارية، والمعايير بسيطة: فإذا كان دخلُك الشهري أربعة عشر ألف ريال أو أقل، فالصندوق سيسدد أرباحَ التمويل أو فائدتَه بشكل كلي، وإذا كان دخلك أعلى من 14 ألف ريال، فسيدعمك الصندوق بشكل جزئي حسب عدد أفراد أسرتك.

فالمستفيد الأول وفر نحو 159 ألف ريال نتيجة استفادته من الدعم. أما الثاني فقد استفاد من 55 ألفا، وذلك لأن دخله الشهري هو 18 ألف ريال.

وتهدف وزارة الإسكان إلى منح 35 ألف مستفيد من القروض التمويلية هذا العام. وقد منحت كما ذكرنا نحو 38 ألفا و500 مستفيد. أي أن 46 ألف و500 أسرة محظوظة ستحصل على التمويل المدعوم قبل نهاية العام.