تنظيم جديد للمكاتب العقارية في إمارة عجمان

أصدرت إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بشأن المكاتب العقارية يستهدف لإعادة تنظيم تلك المكاتب والإشراف على أعمالها على نحو يضمن تأهيلها لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، وبغرض تنظيم العلاقات القانونية بتلك المكاتب وجمهور المتعاملين معها، بحسب صحيفة "البيان".

ونص المرسوم الذي يضم 24 مادة على تصنيف الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة بموجب أحكام المرسوم، من بينها نشاط خدمات الكشف على العقارات، ونشاط خدمات تثمين العقارات، ونشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب، ونشاط استثمار عقارات الغير، ونشاط استشارات عقارية، ونشاط استشارات الرهن العقاري، ونشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها، ونشاط الوساطة في تأجير العقارات، ونشاط وسيط رهن عقاري، ونشاط تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ونشاط إدارة عقارات الغير ومعهد تدريب عقاري ومكتب تمثيل عقاري، ونشاط تنظيم المزادات العلنية للعقارات، ونشاط تنظيم المعارض العقارية، ونشاط خدمات تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي.

كما تضمن المرسوم في مواده تنظيم ترخيص المكاتب العقارية والذي يحظر بموجبه على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية إلا عن طريق مكتب عقاري يتم ترخيصه لدى الدائرة الاقتصادية ويتم قيده في سجل المكاتب العقارية بدائرة الأراضي.