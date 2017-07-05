JLL: لا تغير ملحوظ في أسعار العقارات والإيجارات بدبي

كشف التقرير الأخير لـJLL أن سوق العقارات في دبي لا يزال هادئا، حيث لم يشهد الربع الثاني هذا العام تغيرات ملحوظة في الأسعار والإيجارات، في ظل التوقعات بتغيّر إيجابي في الفترة القادمة.



وأوضح التقرير أنه رغم استقرار أسعار إيجار المكاتب، إلا أن نسبة إشغال المكاتب في دبي ارتفعت خلال الربع الثاني إلى 6 و8% على اساس سنوي.

أما أسعار الإيجار في قطاع التجزئة، فشهدت انخفاضا بأقل من 10 في المئة خلال الربع الثاني.

من جهة ثانية، شهد السوق استمرار زيادة الوحدات السكنية حيث تم إضافة نحو 480 ألف وحدة سكنية جديدة، في ظل استقرار أسعار بيع الشقق والفلل السكنية.