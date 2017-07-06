100 مليون دولار تكلفة تجديد وتوسيع "أتلانتس"

أعلنت إدارة "أتلانتس" عن برنامج تجديد واسع النطاق في الفندق الواقع بجزيرة النخلة في دبي، فضلا ًعن عمليات توسع في منتجع رويال أتلانتس ريزيدنسيز الواقع أيضا في النخلة، وذلك تماشياً مع رؤية دبي السياحية لجذب 20 مليون زائر سنوياً بحلول 2020.

وتستغرق عملية التجديد التي تبلغ كلفتها 100 مليون دولار (367 مليون درهم) والتي بدأت أول من أمس، 3 سنوات بما فيها 1539 غرفة وجناحاً، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وسيشهد تجديد 50 غرفة وجناحاً كل 6 أسابيع لضمان عدم تأثر تجربة الزوار على أن تستكمل العملية في 2019 في وقت مناسب لمعرض إكسبو 2020.