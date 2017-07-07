عقارات بريطانيا تسجل أبطأ نمو في 4 سنوات

قالت هاليفاكس للرهن العقاري إن أسعار المنازل البريطانية زادت دون توقعات الاقتصاديين في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حزيران، وارتفعت بأبطأ وتيرة سنوية لها في أكثر من أربع سنوات مع تأثر الأوضاع المالية للمستهلكين سلبا من جراء تسارع التضخم.

وقالت هاليفاكس اليوم الجمعة إن متوسط سعر المنزل زاد 2.6% على أساس سنوي في تلك الفترة مقارنة مع زيادة 3.3% في مايو أيار.

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 3.1%.

تباطأت سوق الإسكان البريطانية تباطؤا حادا منذ تصويت يونيو حزيران من العام الماضي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت الأسعار تزيد نحو عشرة بالمئة سنويا وقتها.

وفي يونيو حزيران فحسب انخفضت الأسعار واحدا بالمئة عن مايو أيار، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز أن تزيد 0.2%.