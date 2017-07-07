3.25 مليارات تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.25 مليارات درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة 1.75 مليار درهم من خلال 285 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 750 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 550 مليون درهم و650 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 950 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة السوق الكبير.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.75 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 1.4 مليار درهم و185 رهن فلل وشقق بقيمة 350 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 430 مليون درهم ورهن آخر في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 209 ملايين درهم.

وحققت التصرفات العقارية أمس الخميس أكثر من مليار درهم، حيث تم تسجيل 144 مبايعة بقيمة 360 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 155 مليون درهم و130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 105 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة زعبيل الثانية بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 640 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 564 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 430 مليون درهم ورهن بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 24 مليون درهم.