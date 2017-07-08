انتعاش مبيعات العقارات الفاخرة في دبي

كشف تقرير نشره موقع "مانشن غلوبال" أن سوق العقارات الفاخرة في دبي انتعش في النصف الأول من العام في أعقاب سنوات من انخفاض الأسعار وركود المبيعات. وارتفع حجم مبيعات المجمعات الفخمة بنسبة 4% في الربع الثاني عن سابقه، وأكثر من 9% منذ الربع الثاني من العام الماضي، وفقا لتقرير نشرته شركة الوساطةالعقارية بدبي "لوكس هابتبات".

ولامس حجم مبيعات العقارات الفاخرة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) في الربع الثاني بزيادة من 3.4 مليار درهم (926 مليون دولار) في الربع الأول، بحسب صحيفة "البيان".

ويقول محللون في دبي إن السوق وصل إلى القاع وهو آخذ الآن في إظهار مؤشرات على التحسن. وأشار تقرير "لوكس هابتبات" إلى أن متوسط الأسعار الفاخرة نما للربع الثالث على التوالي، ملامسا 1.482 (403 دولارات) بين أبريل ويونيو من هذا العام.

وتعقيبا على ذلك قال جيسون هايز العضو المنتدب في لوكس هابيتات، إن الانتعاش في الأحجام والأسعار في الربع الثاني"يعكس الإيجابية والثقة المتجددة في السوق". كما أظهرت بيانات الربع الثاني اهتماما متزايدا في الفيلات، حيث لوحظ ارتفاع 7% في حجم التصرفات لفيلات العائلات الواحدة، رغم أن الشقق ما زالت تستأثر بالنصيب الأوفر من المبيعات.

وكانت أغلى فيلا بيعت في دبي في الربع الثاني بقيمة 90 مليون درهم (24.5 مليون دولار) في تلال الإمارات، فيما كانت ثاني أغلى فيلا بمبلغ 84 مليون درهم (22.9 مليون دولار) في النخلة.