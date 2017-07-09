"الرهن الميسر" يخفض نسبة الدفعة الأولى للمسكن إلى 10%

برنامج الرهن الميسر هو أحد برامج الدعم التي تهدف لرفع نسبة تملك المساكن في السعودية.

ويُلخَّص هذا البرنامج بتقديم صندوق التنمية العقاري ضمانا ماليا إلى البنوك أو شركات التمويل تعادل قيمته 5% من الدفعة الأولى، أي بعبارة أخرى تخفيض نسبة الدفعة الأولى من 15% إلى 10% من قيمة العقار، وبحد أقصى 120 ألف ريال، وهو ما يخفض تكلفة التمويل ويسهل على المواطنين تملك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.

ينطبق الرهن الميسر فقط على من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، وهي أن يكون لديه عائلة، وأن يتجاوز عمره 25 عاما، وألا يملك منزلا صالحا للسكن.

وكان أشار وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل مسبقا إلى إسهام الرهن الميسر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن.

لنضرب مثالا لتفسير آلية الرهن الميسر، إذا كانت قيمة العقار 500 ألف ريال، فبدلا من أن يدفع المشتري دفعة أولية بـ75 ألف ريال، بموجب الرهن الميسر تنخفض هذه الدفعة إلى 50 ألف ريال.

وتبلغ قيمة التمويل التي سيحصل عليها من بنك سعودي 425 ألف ريال.

ولنفترض أن معدل النسبة السنوي يبلغ 4.78% ومدة القرض 10 سنوات.

بالتالي، فإن القيمة الإجمالية للقرض مع الفوائد تبلغ قرابة 535.5 ألف ريال ، ما يعني أن الدفعة الشهرية تصل إلى نحو 4.5 ألف ريال.

أما إذا كانت قيمة المنزل مليون ريال فبرنامج الرهن الميسر سيوفر دفعة أولية بقيمة 50 ألف ريال.