عقارات دبي تسجل انخفاضاً طفيفاً في الربع الثاني

كشف تقرير حديث صادر عن شركة "استيكو" أن المعروض الجديد من الشقق والفلل والقطاعات التجارية في مدينة دبي ساهم بمواصلة الضغط على معدلات الإيجارات وأسعار المبيعات في الإمارة.

ويظهر التقرير انخفاض متوسط ​​أسعار مبيعات الشقق والفلل والمكاتب في دبي بنسبة 3% و2% و2% على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بفضل التوقعات بتسليم 15,000 شقة و2,900 فيلا و2,5 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير خلال النصف الثاني من هذا العام، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وسجلت أسعار مبيعات الشقق في دبي انخفاضاً بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع عدد عمليات إطلاق المشاريع بتكلفة ميسورة ومواصلة تقديم المطورين لوحدات أصغر بأسعار أقل، بالإضافة إلى تقديم خيارات أكبر لخيارات الدفع بعد الانتهاء. وحافظت مناطق مركز دبي المالي العالمي وجميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا والخليج التجاري والروضة على أسعارها المستقرة، بينما سجلت المدينة العالمية ومرسى دبي أعلى انخفاض في أسعار البيع بنسبة 7%.

وسجلت منطقة دبي داون تاون أكبر انخفاض في معدلات الإيجارات بنسبة 6% على أساس سنوي، فيما تراجعت المعدلات في جميرا بيتش ريزيدنس والروضة بنسبة 4%. وتراجعت أسعار التأجير في مناطق الخليج التجاري ودبي داون تاون وديرة والمدينة العالمية بنسبة 14% و12% و11% و9% سنوياً على التوالي.

وسجلت أسعار مبيعات الفلل في دبي تغيراً طفيفاً بين الربع الأول والربع الثاني من العام 2017 بانخفاض قدره 2% في المتوسط. فيما انخفضت أسعار مبيعات الفلل بنسبة 2% في المتوسط ​​في الربع الثاني من العام الحالي. وفي الوقت الذي لم تسجل فيه مناطق مدينة دبي الرياضية وجميرا بارك ونخلة جميرا أي تغيير، ارتفعت الأسعار في المرابع العربية (2%) وقرية جميرا (6%) والمروج (4%) والينابيع (9%).

وتراجعت أسعار المبيعات ومعدلات الإيجار في قطاع الوحدات التجارية 2% في الربع الأول، ليصل متوسط الانخفاض السنوي إلى 3%. واستمر الطلب على الوحدات المكتبية الصغيرة والمجهزة بالكامل والمُخدمة بأسعار تنافسية.