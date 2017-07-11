جبل عمر: أول فندق 7 نجوم وبرج سكني بجوار الحرم المكي

وقعت شركة "جبل عمر" للتطوير وشركة "فوستر اند بارتنرز" اتفاقية تعاون مشتركة تقوم بموجبها شركة فوستر اند بارتنرز بالتصميم المعماري لإنشاء فندق فورسيزون جبل عمر كأول فندق 7 نجوم وبرج سكني بجوار الحرم المكي الشريف.

وقد استوحي التصميم من فن العمارة الإسلامية مما يشكل نقلة نوعية للهندسة المعمارية وبما يتوافق مع قدسية المكان وتلبية معايير واحتياجات فندق فورسيزون الوظيفية والمساحية، حسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

ويأتي اختيار مجموعة فورسيزون لامتداد خبرتها لأكثر من 55 عاماً وكونها تدير 78 فندقاً في 32 دولة حول العالم والتي تعد من أفخم الفنادق عالمياً.

وقد وقع الاتفاقية كل من ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير والسيد لوك فوكس الشريك التنفيذي الأول لشركة فوستر اند بارتنرز.

وكانت شركة جبل عمر للتطوير قد شكلت فريق تحكيم يشمل المهندس المعماري الإسباني الشهير ريكاردو بوفيل والمهندس المعماري التركي إمري ارولات، والأكاديمي المعماري البروفيسور بيتر بيشوب من جامعة لندن، والمهندس المعماري السعودي هشام ملائكة للتحكيم على المشروعات بمشاركة أكثر من 22 مكتباً استشارياً عالمياً من دول العالم، وقد فازت شركة فوستر اند بارتنرز بالمركز الأول في تصميم فندق فورسيزون جبل عمر، كما قامت بتصميم برج الفيصلية وبرج سامبا في الرياض.

وتعد شركة جبل عمر للتطوير إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط ومن أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي.

ويعد مشروع جبل عمر من أهم مشروعات التطوير العقاري التي تقع على بُعد أمتار من المسجد الحرام خاصة وأن المملكة تسعى باستمرارٍ إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لزوار مكة المكرمة.