دبي.. استقرار أسعار مبيعات الشقق وارتفاع الفلل 3%

أشارت شركة "تشيسترتنس"، ضمن تقريرها العقاري للربع الثاني من العام 2017، إلى انخفاض عدد صفقات المبيعات العقارية للوحدات السكنية في دبي بنسبة 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع الربع الأول.

حيث انخفضت مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بنسبة 28% من حيث الحجم، وبنسبة تصل إلى 43% من حيث القيمة، فيما انخفضت مبيعات الوحدات السكنية الجاهزة بواقع 17% من حيث الحجم و7% من حيث القيمة.

وسلط التقرير الضوء على بعض المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في استقرار مبيعات الشقق وارتفاع أسعار الفلل بنسبة 3% في دبي خلال الربع الثاني، إلا أن معدلات إيجارات الشقق والفلل في دبي خلال الربع الثاني شهدت تراجعاً بنسبة 2% خلال نفس الفترة.

وسُجل أعلى ارتفاع في مبيعات الشقق على أساس ربع سنوي في واحة دبي للسيليكون بنسبة 13% وجميرا فيليج تريانكل بنسبة 11%، وهذا ما يشير إلى اتجاه المستثمرين لشراء وحدات أصغر في المناطق الثانوية، تحسباً لنمو السوق في المستقبل.

وذكر التقرير أن المناطق التي شهدت زيادة كبيرة في المعروض الجديد سجلت أعلى معدلات انخفاض في أسعار مبيعات الشقق، بما في ذلك الخليج التجاري (12 %) ودبي لاند (10%) وسجلت منطقة وسط مدينة دبي انخفاضاً بنسبة 7%، ويرجع ذلك جزئياً إلى إطلاق عدد من الخيارات السكنية ذات العلامات التجارية في المنطقة.

ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار مبيعات الفلل بنسبة 3% خلال الربع الثاني، حيث شهدت منطقة نخلة جميرا ارتفاعاً بنسبة 10%، وجميرا بارك بنسبة 4%، وفيكتوري هايتس بنسبة 2%.

إيجارات الشقق

وانخفضت معدلات إيجارات الشقق بنسبة 2% في منطقة جميرا فيليج سيركل في الربع الثاني، وسجلت منطقة الروضة أكبر انخفاض في الربع الثاني بنسبة 5%، تليها واحة دبي السيليكون والمدينة الدولية بنسبة 4%.

وحافظت بعض المناطق، مثل مركز دبي المالي العالمي ومرسى دبي على استقرارها خلال الفترة الماضية باستثناء الوحدات السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم والتي انخفضت بنسبة 7%.

كما انخفضت معدلات إيجارات الفلل بنسبة 2% بشكل عام في مدينة دبي، فرغم أن منطقة جزر الجميرا شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3%. إلا أن المناطق الأخرى مثل فيكتوري هايتس شهدت انخفاضاً بنسبة 8%، والبحيرات بنسبة 6%، والفرجان بنسبة 4%. فيما لم تشهد مناطق السهول وجميرا غولف إستيتس أي تغيرات كبيرة في قيمة الإيجار خلال الربع الثاني.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أهم المناطق من حيث حجم صفقات المبيعات العقارية هي مرسى دبي (840 مليون درهم) والمدينة العالمية (750 مليون درهم).

واستمر قطاع المكاتب في دبي بالانخفاض من حيث أسعار المبيعات وحجم وقيمة المعاملات، مع انخفاض متوسط سعر البيع بنسبة 5% في المتوسط. وتم تسجيل أكبر انخفاض في منطقة أبراج بحيرات الجميرا بنسبة 15%، بينما حققت منطقة مركز دبي المالي العالمي زيادة بنسبة 1%.