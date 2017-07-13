العقار الأغلى في سنغافورة سيكون سعره 73 مليون دولار

يترقب القطاع العقاري في سنغافورة الكشف عن العقار الأغلى في البلاد خلال العام الحالي، الذي ستبلغ قيمته 73 مليون دولار، وذلك في اختبار لشهية المستثمرين بالعقارات الفخمة بعد تباطؤ استمر لنحو 4 سنوات.

وسيقع الـ penthouse الذي يسمى Wallich Residence في الطابق 64 في البرج الأطول في سنغافورة، المعروفة بجذب الأثرياء من الدول الآسيوية المجاورة ومن جميع أنحاء العالم.

واتخذت حكومة سنغافورة إجراءات وصفت بالناجحة لتهدئة السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات شركة JLL فقد تراجعت أسعار العقارات الفخمة بنسبة 20%، من أعلى مستوياتها التي بلغتها في 2013، إلا أن السوق شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال العام الحالي.