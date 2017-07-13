"صندوق الرياض ريت" يشتري عقارا بالرياض بـ137 مليون ريال

أعلن صندوق "الرياض ريت" عن إتمام شراء واستلام مركز "ذي ريزدنس" الأول من أمس، الذي يقع في حي حطين بمدينة الرياض على أرض مساحتها 15 ألف متر مربع.

وأوضح الصندوق في بيان له على "تداول"، أن قيمة الصفقة بلغت 136.62 مليون ريال وتم تمويلها عن طريق قرض بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال إن العقار يحتوي على مجمع تجاري يشمل معارض ومكاتب تنفيذية إلى جانب مجمع فلل فندقية يشتمل على ناد رياضي ومنتج صحي نسائي ومطعم.

وأوضح أن العقار حديث البناء وجار العمل على إكمال تأجيره، مبينا أن نسبة الإشغال وصلت في الجزء التجاري ما يقارب 82% بإجمالي إيرادات تبلغ 5.8 مليون ريال سنوياً يبدأ أثره من الربع الثاني لعام 2017.

وبخصوص المجمع الفندقي، قال الصندوق إنه يجري العمل على تشغيله خلال الربع الرابع من هذا العام، حيث سيتم تشغيله من قبل شركة بودل للفنادق والمنتجعات تحت العلامة التجارية بريرا حطين على أن يبدأ أثره خلال الربع الرابع من عام 2017.

وبيّن أنه تم شراء العقار خلال مراحل متفرقة من عدة أطراف غير ذوي علاقة، ومن دون شروط، مؤكداً أن هذا الاستحواذ يأتي استمراراً لسياسة الصندوق في التوسع في حجم محفظته الاستثمارية وتنوعها وزيادة عوائدها من خلال الاستحواذ على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة وذات استخدامات متنوعة وتتميز بعقود تأجيرية طويلة المدى.