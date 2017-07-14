3.4 مليار درهم تداولات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس، 3 مليارات و384 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 854 مبايعة بمليار و977 مليون درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 877 مليون درهم و752 مبايعة للشقق والفلل بمليار و100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 84 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة البدع.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 34 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في زعبيل الثانية بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.9 مليار درهم منها 116 رهن أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و208 رهون فلل وشقق بقيمة 268 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 315 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري، الثانية بقيمة 214 مليون درهم.