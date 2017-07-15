ارتفاع إيجارات الشقق بأبراج بحيرة جميرا في دبي

أكد تقرير مجموعة بروبرتي فايندر أن منطقة أبراج بحيرة جميرا في دبي كانت المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها قيم الشقق الإيجارية خلال 6 أشهر حتى 31 مارس 2017. محققة زيادة بنسبة 1% مقابل تراجع 1% في مرسى دبي وجميرا بتيش ريزدانس، بحسب صحيفة البيان.

ووفقاً لتقرير بروبرتي فايندر "اتجاهات العقارات في الإمارات 2017" الصادر أخيراً تعد منطقة أبراج بحيرة جميرا أفضل مناطق دبي أداء لقيم تأجير الشقق.

وقال التقرير إن حركة السير والمنافع في أبراج بحيرة جميرا شهدت تحسناً في السنوات الأخيرة. وهي تحتضن عدداً من المتنزهات وكثيرا من المطاعم وأعمالا تجارية صغيرة مهمة، فضلا عن محطتي مترو.

وأضاف التقرير أن منطقة وسط مدينة دبي تتمركز فيها أغلى الشقق، بيد أنه وفي ظل وجود أعمال بناء كثيرة فإن المناطق القديمة الأقل ارتفاعاً تعتبر أكثر جذباً للمستأجرين.

وفيما يخص مبيعات الشقق فإن وسط مدينة دبي ظلت المنطقة الأكثر غلاء التي يمكن الشراء فيها رغم الانخفاض بنسبة 6.7% في الأسعار إلى 2182 درهماً للقدم المربع.