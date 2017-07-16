الإسكان السعودية تقطع نصف المشوار بتوزيع 128 ألف منتج

قطعت وزارة الإسكان السعودية نصف مشوارها الرامي إلى توزيع 280 ألف منتج سكني مع نهاية 2017، بإعلانها أمس عن الدفعة السادسة من منتجاتها والمقدرة بـ27658 منتجا، والذي يعد الرقم الأعلى من بين الدفعات الخمس الماضية، ليبلغ إجمالي ما وزعته الوزارة منذ فبراير الماضي 127957 منتجا، فيما يتبقى أمامها 5 أشهر يتعين خلالها توزيع ما يزيد على 152 ألفا للوفاء بتعهداتها.

ولم تغب الاحتياجات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود والمنخفض عن وقائع المؤتمر الشهري لوزارة الإسكان، وسط تأكيدات المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة أن الوزارة انتقلت في هذا الملف إلى مرحلة التطبيق، معلنا عن تخصيص 369 شقة في 4 مدن، هي خميس مشيط، الخرج، تبوك، الدمام، لمستفيدي الضمان الاجتماعي ابتداء من الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.

وفي أول ظهور له تعهد المشرف العام الجديد على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي بأن يكون الصندوق والعاملون فيه أقرب بسياساتهم إلى المواطنين.

وعن شكل برنامج سكني في نسخته الثانية للعام المقبل 2018، أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال أن البرنامج في ثوبه المقبل سيكون بأرقام عالية جدا ومختلفة، مبينا أن هناك آليات جديدة أكثر تطورا، لافتا إلى أن الـ280 ألف منتج المحددة هذا العام تعد هدفا بسيطا أمام ما تطمح إليه القيادة، مستشهدا بتصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حينما قال إن أرقام الاحتياج إلى السكن في السعودية عالية جدا.